Sangal Esports Wild Rift kadrosu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı, takım sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile oyunculara emekleri için teşekkür etti.

Konuyla ilgili olarak Wild Rift Takım Menajeri Umut"Standhaft" Berk; "İyisiyle, kötüsüyle 6 aylık yorucu ve stresli bir dönemi geride bıraktık. Ne yazık ki, güzel başladığımız Origin Series maceramızı hiçbirimizi tatmin etmeyen bir sonuçla noktaladık. Günün sonunda yaptığımız görüşmeler doğrultusunda oyuncularımız Te Di, Nyssa, Lemiom ve Kesko ile yollarımızı karşılıklı olarak anlaşarak ayırma kararı aldık. Taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu layığıyla yerine getirebilmek ve organizasyonumuzun adını zirveye taşımak için yeniden yapılanma kararı aldık. Yeni kadromuz hakkında gelişmeleri yakın zamanda duyuracağız, güzel bir gelecek bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kadroda bulunan Eyüp "COOLFx" Tunç ise Sangal bünyesinde yer almaya devam ediyor.

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