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Sandıklı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sandıklı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi. Emre E.'nin kullandığı 03 LT 155 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılar Emre E., Enes A., ve Enes Emre A.'yı Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Enes A. ve Enes Emre A. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, Enes A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Enes Emre A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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