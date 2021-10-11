Sancaktepe'de 'Yaza Veda' konserleri sevilen sanatçıları müzikseverlerle buluşturdu

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - Kültür ve sanat etkinlikleri ile birbirinden değerli isimlerin vatandaşla buluşmasına öncülük eden Sancaktepe Belediyesi, 2 gün süren "Yaza Veda" konserleri ile sevilen sanatçıları Sancaktepe'deki müzikseverlerle buluşturdu.

Yaz boyunca birçok kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Sancaktepe'de sezona ünlü sanatçıların katılımı ve Kral FM'in sunucusu Afrikalı Ali'nin sunumu ile gerçekleşen Yaza Veda konserleri yağan yağmura rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sancaktepe Belediye binasının önünde bulunan, Enderun Caddesi'nde sevilen sanatçılarla müziğin ve eğlencenin zirveye ulaştığı Yaza Veda Konserlerinde 9 Ekim Cumartesi günü İmera ve Derya Uluğ, 10 Ekim Pazar günü ise Sevcan Orhan ve Ferhat Göçer sahne aldı. Ayrıca 2 gün boyunca Ünlü DJ Kaan Gökman sahne performansı ile hayranlarına eğlenceli anlar yaşattı.

Yaz sezonunun sona ermesine rağmen, geçtiğimiz hafta Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan gibi isimlerin katılımı ile başlayan yeni kültür sanat sezonuyla kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız süreceğini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü "Kültür Sanat etkinliklerimizin yaz programlarını 2 gün süresince düzenlediğimiz konserlerle tamamladık. İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi bizleri uzun bir süre evlerde tutmuştu, bizlerde vatandaşlarımızın keyifli anlar yaşaması için çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu gece de birbirinden çok değerli sanatçılarımızın sunduğu müzik ziyafeti veda ediyoruz. Değerli sanatçılarımıza katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konserler sonunda Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. İki gün boyunca vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan sanatçılara tek tek teşekkürlerini sunan Başkan Döğücü önümüzdeki sezonda benzer konserlerin devam edeceğini belirtti.