Sanayide kullanılmayan hurda parçalarını toplayarak go-kart tasarladı - Haberler
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Sanayide kullanılmayan hurda parçalarını toplayarak go-kart tasarladı

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Sanayide kullanılmayan hurda parçalarını toplayarak go-kart tasarladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye çalışanı Gökhan Özcan, hurda malzemelerden go-kart yaptı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye çalışanı Gökhan Özcan, hurda malzemelerden go-kart yaptı.

Doğanşehir Belediyesi tamirhanesinde ustabaşı olan 30 yaşındaki Özcan, 3 yıl önce kendi aracını yapmaya karar vererek sanayiden hurda ve kullanılmayan parçalar toplamaya başladı.

Özcan, belediyenin garajında boş kaldığı vakitlerde çalışarak benzinle çalışan 5 vitesli 70 kilometre hıza ulaşan bir araç yaptı.

Özcan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana araç yapmak istediğini, sanayide hurda ve kullanılmayan parçaları toplayarak yaklaşık 3 yılda bu aracı ürettiğini anlattı.

Go-kartta korna, sinyal lambaları, otobüs hostes koltuğu, emniyet kemeri, soğutma fanı, motor gibi tüm malzemeleri kullandığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Çocukluktan bu yana araç yapmak hayalimdi. Aracım 5 ileri 5 geri viteslidir. Süspansiyonu normal araba süspansiyonu ile aynı. 4 tekerlekli, arkalarda 2 disk var, sağ ve sol olarak açık diferansiyeli var. Aracımızın bütün parçaları hurdalıktan toplanma. Tekerlekleri de golf arabasından, İstanbul'dan getirttim. Bundan sonraki amacım paletli bir araç yapmak."

Sanayide kullanılmayan hurda parçalarını toplayarak go-kart tasarladı

Sanayide kullanılmayan hurda parçalarını toplayarak go-kart tasarladı

Sanayide kullanılmayan hurda parçalarını toplayarak go-kart tasarladı

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sanayide kullanılmayan hurda parçalarını toplayarak go-kart tasarladı - Haberler
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