Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı - Haberler
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Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı

İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe - Haberler | Kültür Sanat

Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, katıldığı kültür festivalinde sazın ezgisine kapılarak sahneye çıktı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı

Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi

KOCAELİ - Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, katıldığı kültür festivalinde sazın ezgisine kapılarak sahneye çıktı. Başkan Çiftçi hem saz çaldı, hem de türkü söyledi.

Doğu Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali'ne katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, müziğin etkisinde kalarak bir anda sahneye çıktı. Sazı isteyen Bünyamin Çiftçi, önce müzisyenlerin arasına yerleşti, sonra da bağlamayı konuşturdu. Dakikalarca vatandaşa saz çalan Bünyamin Çiftçi, "Ağlama gözlerim", "Leylim Ley" türkülerini hem çaldı, hem söyledi. Performansıyla festivale katılanlardan büyük alkış alan Çiftçi, saz çalmayı çok sevdiğini, sesini duyunca karşı koyamadığını söyledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çiftçi, "Festivalimizde bir türkü de benden" diyerek takipçileriyle paylaştı. Çiftçi'nin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı

Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı

Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı

Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı
İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı - Haberler
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