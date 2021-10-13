Samsung, PS5 için yeni SSD'si 980 Pro'yu duyurdu

Samsung, Sony'nin Playstation 5'i için tasarlanmış yeni bir 980 Pro SSD modeli üretti. SSD, PS5'in içindeki M.2 SSD depolama genişletme yuvasına sığacak şekilde özel olarak tasarlanan bir soğutucu da içeriyor.

Samsung'un 980 Pro SSD'sinin Türkiye fiyatları henüz belli değil fakat yurtdışı fiyatları için 1 TB SSD 250 dolar, 2 TB için ise 450 dolar olarak fiyatla sunulan bu SSD modeli 29 Ekim'de piyasaya sürülecek.

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Dahili soğutucu, 7000 MB/s'ye kadar sıralı okuma hızları ve 5100 MB/s'ye kadar sıralı yazma hızları sunacak. SSD'den daha iyi performans alabilmek için ise soğutucu sayesinde yüksek performans alımı sağlanacak.

SSD'yi başka bir yerde kullanmayı planlıyorsanız, Samsung SSD boyutları 24mm, 80mm, 8,6 milimetredir.

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