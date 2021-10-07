Samsun'da fabrika yangını; 6 işçi dumandan etkilendi

SAMSUN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında 6 İşçi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomotiv yedek parça fabrikasında, saat 10.30 sıralarında, baca kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, itfaiyeye haber verirken, fabrika da tahliye edildi. Yangın sırasında içeride bulunan 6 işçi, dumandan etkilendi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının, bacada biriken boyanın tutuşması sonucu çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.