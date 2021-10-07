Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Törende konuşan Dilek Sabancı, Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatları'nda tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaşmasından duyduğu gururu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti. "Gençlere ve geleceğe yatırım yapmak; sporda, sanatta ve eğitimde başarıyı ödüllendirmek bize sevgili babam Sakıp Sabancı'dan miras kalan bir vizyon. Kendisi her zaman gençlerin, sporcuların ve sanatçıların başarılarının teşvik edilmesi gerektiğine inanırdı. Sağlığında başlattığı ve devam ettirilmesini vasiyet ettiği bu ödülleri sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Dilek Sabancı ayrıca, sporcuların bu başarılarında büyük emeği olan ailelerine, onları özveriyle çalıştıran antrenörlerine ve tüm federasyon yetkililerine de onları destekleyip yanlarında durdurdukları ve başarıya giden yoldaki katkıları için teşekkürlerini iletti.

Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz ve boks dalında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan; masa tenisi dalında Abdullah Öztürk ile kadın goalball takımı oyuncuları Sakıp Sabancı Spor Ödülü'nü almaya hak kazandı.

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