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Şabaniye ne zaman, nerede çekildi? Şabaniye konusu ne? Şabaniye oyuncuları kimler?

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Şabaniye ne zaman, nerede çekildi? Şabaniye konusu ne? Şabaniye oyuncuları kimler?

Şabaniye, Karta Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam komedi filmidir. 1984 yılında vizyona giren film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler Şabaniye nerede çekildi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Şabaniye ne zaman, nerede çekildi? Şabaniye konusu ne? Şabaniye oyuncuları kimler?

Şabaniye, Karta Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam komedi filmidir. 1984 yılında vizyona giren film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler Şabaniye nerede çekildi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Şabaniye ne zaman, nerede çekildi? Şabaniye konusu ne? Şabaniye oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Şabaniye filminin çekimleri, 1984 yılında İzmir ve İstanbul'da gerçekleşmiştir.

Kan davasından kaçmak için kadın kılığına girerek şarkıcılık yapan Şaban, çevresindeki herkesi kadın olduğuna inandırır. Ama kendisi de kan davalısı Nazlı'ya aşık olunca işler karışır. Kartal Tibet'in yazıp yönettiği Kemal Sunal güldürüsü, Şaban serisinin en sevilen filmlerinden biri olarak Türk sinema tarihindeki yerini korumaktadır.

Kemal Sunal – Şaban/ Şabaniye

Çiğdem Tunç – Nazlı

Erdal Özyağcılar – Şeyhmus

Adile Naşit – Hatice

Reha Yurdakul – Şef Garson

Aliye Rona – Ayşe

Turgut Boralı – Dursun

Sırrı Elitaş – Şaban'ın Babası Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Nezahat Tanyeri –

Kartal Tibet – Kartal Tibet

Nermin Denizci – Assolist

Kubilay İBİŞ –

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Haber: Şabaniye ne zaman, nerede çekildi? Şabaniye konusu ne? Şabaniye oyuncuları kimler? - Haberler
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