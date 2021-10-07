Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Yurtbay'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler
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Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Yurtbay'ın cenazesi toprağa verildi

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Yurtbay'ın cenazesi toprağa verildi

Bartın'da, aracında başından vurulmuş bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay'ın cenazesi defnedildi.

BARTIN (AA) - Bartın'da, aracında başından vurulmuş bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay'ın cenazesi defnedildi.

Yurtbay'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Şadırvan Camisi'ne getirildi. Burada Yurtbay için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Yurtbay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dallıca köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Yurtbay'ın yakınlarının yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Genel Sekreter Mesut Doğan, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile vatandaşlar katıldı.

Kemerköprü Mahallesi Türbe yolu mevkisinde dün, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmiş, yapılan incelemede elinde silah bulunan Ünal Yurtbay'ın (52) başından yaralandığını belirlenmişti. Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yurtbay, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İntihar ettiği değerlendirilen Yurtbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Yurtbay'ın cenazesi toprağa verildi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Yurtbay'ın cenazesi toprağa verildi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Yurtbay'ın cenazesi toprağa verildi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Yurtbay'ın cenazesi toprağa verildi

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti

Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
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Haber: Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Yurtbay'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler
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