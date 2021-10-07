Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi

Bartın'da otomobili içinde başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi.

BARTIN (İHA) - Bartın'da otomobili içinde başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi.

Bartın'daki evinde helallik alındıktan sonra cenazesi Şadırvan Camiine getirilen Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay için öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Hasan Bitmez ve Mesut Doğan, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Saadet Partisi İl ve İlçe teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin ardından Yurtbay'ın cenazesi Dallıca köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde yaşandı. Şehitlik yanında bir otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren iş yeri sahibi Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay'ın 74 DC 525 plakalı otomobilinin içinde silahla başından vurulduğu tespit edildi. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Yurtbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yurtbay'ın silahla intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Ünal Yurtbay kimdir

1969 yılında Bartın'da doğdu. Ortaöğretimini Bartın Lisesi'nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne girdi.

1988'den bu yana Saadet Partisi'nde İl Başkanlığının yanı sıra Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyeliğinde de bulundu.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Saadet Partisi 27'nci dönem Bartın 1'inci sıra Milletvekili Adayı oldu.

Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıydı. - BARTIN

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi

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Haber: Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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