Rusya'da sıcak su borusu patladı, araçlar su dolu çukura düştü - Haberler
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Rusya'da sıcak su borusu patladı, araçlar su dolu çukura düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da otoyol altına döşeli sıcak su boru hattında meydana gelen patlama sonrası yol ortasında oluşan çukura seyir halindeki 2 araç düştü.

Rusya'da otoyol altına döşeli sıcak su boru hattında meydana gelen patlama sonrası yol ortasında oluşan çukura seyir halindeki 2 araç düştü.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Novosibirsk kentinin sıcak su boru hattında patlama meydana geldi. Şehirdeki konutların ısıtılması için döşenen sıcak su şebekesinde yaşanan patlama nedeniyle kentin en işlek caddelerinin birinde çukur oluştu. Seyir halindeki 2 araç kaynar su biriken çukura düştü. Kurtarma ekipleri ve çevredekiler araçların içerisindeki 2 kişiyi çıkardı. Olayın ardından araçların çukurdan çıkarıldığı öğrenilirken, araç sürücülerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Rusya'da sıcak su borusu patladı, araçlar su dolu çukura düştü

Rusya'da sıcak su borusu patladı, araçlar su dolu çukura düştü

Rusya'da sıcak su borusu patladı, araçlar su dolu çukura düştü

Rusya'da sıcak su borusu patladı, araçlar su dolu çukura düştü
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