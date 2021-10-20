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Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim

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Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim

Türkiye'ye her yıl milyonlarca turist gönderen Rusya'dan ilginç bir çıkış geldi. "Çoğu zaman birçok Rus kadını, kendilerini baştan çıkaran Türk erkeklerine yenik düşerek kullanıldığını anlamıyor" diyen Rus vekil Milonov, bekar Rus kadınlarının Türkiye'ye seyahatinin yasaklanmasını istedi.

Birleşik Rusya Partisi'nin St. Petersburg Milletvekili Vitaly Milonov, ülkedeki bekar Rus kadınların Türkiye tatili hakkında bir öneride bulundu.

Ülkede yayın yapan "Govorit Moskva" radyosunda yaptığı konuşmada, evli olmayan Rus kadınlarının Türkiye'ye tatile gitmemesi gerektiğini söyleyen Rus milletvekili, bu önerisini Türk erkekleri suçlayarak savundu.

Türk erkekleri'nin, yalnız kadınları alkolle sarhoş etmeye çalışarak kullanmalarıyla ünlendiklerini belirten Milonov, "Çoğu zaman birçok Rus kadını, kendilerini baştan çıkaran Türk erkeklerine yenik düşerek kullanıldığını anlamıyor. Büyük aşktan sonra doğan çocuk, bu Türk paşasının malı oluyor. Anne ise tüm haklarından mahrum ediliyor." diye konuştu.

Milletvekili, bu tür aşk hikayeleri hakkında birçok şikayet aldıklarına işaret ederken, evli olmayan Rus kadınların Türkiye'ye seyahat etmesinin yasaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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