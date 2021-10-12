Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti

RİZE (Habermetre) - Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan Personel Eğitim Merkezi ve yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgiler veren Kurçenli, Türkiye'nin Adalet Bakanlığına bağlı ilk eğitim merkezi olduklarını hatırlatarak temel amaçlarının personelin kamu hizmeti sunma standardını artırmak olduğunu söyledi.

Konuğunu makamında ağırlayan Rektörümüz, nezaket ziyareti dolayısıyla misafirine teşekkür etti.

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