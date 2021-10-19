Riders Republic'in lansman öncesi ücretsiz sürümünü yayınlanacak

Riders Republic ücretsiz deneme sürümü, resmi olarak çıkmadan önce bir hafta boyunca çevrimiçi yokuş aşağı spor oyununun denemenize izin verecektir.

Riders Republic'i PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia'da 21-27 Ekim tarihleri arasında açık olacak denemede oynamak için sadece 4 saatiniz olacak. Zamanınız dolduğunda oynamaya devam etmek için satın almanız ve 28 Ekim'de piyasaya sürülmesini beklemeniz gerecek.

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Deneme oyununu oynarken kaydettiğiniz ilerleme ne olursa olsun, oyunun tam sürümüne geçecek ve deneme, beş spor kariyerinin yanı sıra tüm standart çok oyunculu modlara erişimi de içerecektir. Mass Race modu, yeni nesil sistemlerde oynuyor olsanız bile deneme sırasında geçici olarak 32 oyuncuya kapatılacaktır, ancak bu sadece Ubisoft'un deneme boyunca özel bir Mad Challenge yarışması yapabilmesi içindir.

Oyuncular çevrimiçi kaydolarak Mad Challenge'a katılabilecekler, öğreticiyi bitirecekler, ardından ShackDaddy'nin "Özel Çok Oyunculu Yarışması"nın kilidini 20 yıldıza ulaşarak açabilecekler. Bu özel yarışın ilk 10'una girmek, size özel Canyon bisikleti ve Riders Republic'in gold sürümü için büyük bir çekilişe girmenizi sağlayacak ve ikinci olanlar ise Gold Edition'ın kopyasına sahip olacaklar.

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