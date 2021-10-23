Restoranda Baturhan'ı kazara öldüren şüpheli ve arkadaşı tutuklandı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, restoranda tartıştığı Veysel B.'yi (32) tabancayla yaralayıp, kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı Baturhan Abacı'yı (25) ise kazara başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Özdemir (28) ile arkadaşı Sinan İçke (23) tutuklanırken, Murat N. (19) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Özdemir ve Baturhan Abacı, yan masalarındaki Veysel B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Özdemir, tabancayla Veysel B.'yi kolundan yaraladı. İhsan Özdemir, bu sırada kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı Baturhan Abacı'yı da yanlışlıkla başından vurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, İhsan Özdemir ile ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşları Sinan İçke ve Murat N.'yi Büyükdere Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İhsan Özdemir ile Sinan İçke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Murat N. de adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay sırasında kolundan yaralanan ve kaçan Veysel B.'nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.