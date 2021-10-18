Rainbow Six Extraction'ın çıkış tarihi sızdırıldı - Haberler
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Rainbow Six Extraction'ın çıkış tarihi sızdırıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Rainbow Six Extraction'ın çıkış tarihi sızdırıldı

Ubisoft'un yaklaşmakta olan yeni oyunu Rainbow Six Extraction çıkış tarihi sızdırıldı. Rainbow Six Extraction ne zaman çıkacak?

Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six serisinin bir uzantısı olan Eylül ayında çıkış yapacağı duyurulan, Rainbow Six Extraction'u Ocak 2022'ye ertelediğini duyurulmuştu.

Rainbow Six Extraction, Ubisoft'un Rainbow Six Siege'i uzaylı zombilerle üç oyunculu bir Left 4 Dead benzeri hale dönüştürerek co-op'a dönüştürerek, bu yılın başlarında E3'te 16 Eylül'de piyasaya sürülmüştü. Bu daha sonra Ocak 2022'ye ertelendi, ancak belirli bir tarih verilmedi.

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Bununla birlikte Ubisoft'un Extraction'ın Haziran ayındaki oynanışıyla çıkışı hakkındaki kendi blog gönderisi, 20 Ocak'ta bir çıkış tarihi vermek için sessizce değiştirildi.

Rainbow Six Extraction daha önce Rainbow Six Quarantine olarak adlandırıldı, Ubisoft'un tüm küresel salgın durumu göz önüne alındığında yeniden düşünmeye karar verdiği bir isimdi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Rainbow Six Extraction'ın çıkış tarihi sızdırıldı - Haberler
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