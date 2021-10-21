Purplebixi adlı Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifadeye çağrıldı

Twitch yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında söylediği sözler ve yaptığı eleştiriler ile dikkat çeken Purplebixi kullanıcı adlı Bahadır Telci, 14 Mayıs tarihinde attığı bir tweet nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla karakola ifadeye çağrıldı.

"BEN CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETMEDİM"

Bahadır Telci, polis tarafından karakola ifadeye çağrılmasının ardından Twitter'a yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:

Az önce polis tarafından arandım cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağırıyorlar, aynen kanka gençleri çok düşünüyorsunuz herkes özgür z kuşağı falan

İşin komik tarafı ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Aşağıdaki tweetten dolayı çağırıyorlarmış. Bir tweette hakaret yok iki cumhurbaşkanı ne alaka abi?

Bahadır Telci'ye başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok Twitch yayıncısından ve takipçilerinden destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayın sırasında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla ifadeye çağırılan Purplebixi'yi arayarak, ifadeye çağrılmasıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

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JAHREİN: HOŞ GELDİN ARAMIZA!

Daha önce birçok kez karakola ifade vermeye çağrılan Twitch yayıncısı Ahmet "Jahrein" Sonuç, Bahadır'ın tweetine yanıt olarak, "Hoş geldin aramıza! Tebrikler! Olmazsa olmazımız ifadeye çağrılmaktır" dedi.

TAYLAN YILDIZ: GENÇLERE ÖZGÜRLÜK GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Ayrıca son zamanlarda gençlerle arasını iyi tutan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İYİ Parti üyesi Dr. Taylan Yıldız'dan da Bahadır'a destek geldi. Dr. Taylan Yıldız, "Daha takvimde sıra gelmemiş. Yoksa gençlere özgürlük gümbür gümbür geliyor, aşk olsun." sözleriyle tweetini alıntıladı.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Bahadır Telci, olayların ardından Instagram hesabında attığı hikayede şu sözlere yer verdi: "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim bu arada sağ olasınız. Valla avukat arkadaşlarla da konuştuk onlarda gülüyor ben de gülüyorum yani bakalım, yayında konuşur daha uzun."

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