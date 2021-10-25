PTT'den Vali Yavuz'a Ziyaret

Vali Seddar Yavuz, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) kuruluşunun 181. Yıl dönümü münasebetiyle PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya, Vali Yavuz'a PTT'nin tarihçesi hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet eden Vali Yavuz: "Kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan, köklü ve başarılı teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Hizmetlerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya ve beraberindeki çalışma arkadaşları ile günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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