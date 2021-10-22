PTT 181'inci Yılını Kutluyor

BOLU (Habermetre) - PTT Bolu Başmüdürü Şahin Abak ve kurum çalışanları, PTT'nin 181'inci kuruluş yıldönümü münasebeti ile Bolu Valiliğini ziyaret ettiler.

Ziyarette PTT Bolu Başmüdürü Şahin Abak, Bolu Vali Vekili İlhan Turgut'a 181'inci yıl kutlamaları anısına kurum tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına hazırlanan Anma Pulu Serisi Kataloğu hediye etti.

Kurum ile ilgili bilgiler veren, hali hazırda yürütülen, yapılması planlanan çalışmaları ve projeleri aktaran PTT Bolu Başmüdürü Şahin Abak, Bolu genelinde 6 merkez müdürlüğü, 10 şube ve 5 acente olmak üzere 21 işyerinde 141 personelle hizmet verdiklerini ifade etti.

PTT'nin ülkemizin en köklü ve en kadim kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, "Devletimizin önemli kuruluşlarından olan PTT'nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm PTT çalışanlarına vatandaşlarımıza yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

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