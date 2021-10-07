Polonya'da Nazi kampındaki barakalara antisemitik yazılar yazıldı - Haberler
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Polonya'da Nazi kampındaki barakalara antisemitik yazılar yazıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polonya'da Nazi kampındaki barakalara antisemitik yazılar yazıldı

Polonya'da bulunan Auschwitz II-Birkenau Nazi kamplarındaki 9 barakaya spreyle antisemitik yazılar yazıldığı tespit edildi.

Polonya'da bulunan Auschwitz II-Birkenau Nazi kamplarındaki 9 barakaya spreyle antisemitik yazılar yazıldığı tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Auschwitz Müzesi yönetimi 5 Ekim Salı günü söz konusu barakaları ziyaret edenlerden yardım istedi.

Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kurulmuş en büyük toplama ve imha kampı olan Polonya'daki Auschwitz II-Birkenau kampında bulunan 9 barakaya antisemitik yazılar yazıldı. Spreyle İngilizce ve Almanca olarak Holokost'u inkar eden ve Yahudi karşıtlığı içeren yazılar üzerine polise haber veren Auschwitz Müzesi yönetimi, "Anma yerine hakaret olan bu olay insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birinin sembolüne yapılmış acımasız bir saldırı. Nazi Almanyası Auschwitz-Birkenau kampındaki tüm kurbanların anısına son derece acı verici bir darbe" açıklamasını yaptı.

Oswiecim polisinin konuya ilişkin soruşturma başlattığını, kamera kayıtlarının incelemeye alındığını, antisemitik yazılara ise grafoloji analizi yapılacağını aktaran müze yönetimi, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilip gerekli şekilde cezalandırılmalarını umduklarını ifade etti. Müze yetkilileri, faillerin tespit edilmesi amacıyla 5 Ekim Salı günü öğlen saatlerinde "Ölüm Kapısı" ve "Blla Erkek Karantina Bölümü"ndeki 9 baraka etrafında fotoğraf ve video çeken ziyaretçilerden söz konusu materyalleri kendileriyle paylaşmaları ricasında bulundu.

1942 yılında inşa edildi

Nazi Almanyası tarafından 1940 yılında kurulan Auschwitz kampının yetersiz kalması üzerine 1942 yılında söz konusu kamp yakınlarında onun devamı niteliğinde Auschwitz II-Birkenau ile Auschwitz III- Monovitz kampları inşa edilmişti. Söz konusu kamplarda çoğunluğu Yahudi olmak üzere 1 milyon 100 bini aşkın kişi katledildi. 1947 yılında müzeye dönüştürülen kamplardan bugün yalnızca Auschwitz ile Aushwitz II-Birkenau kampları ziyarete açık bulunurken, Auschwitz Nazi kampları 1979 yılında bu türdeki tek tesis olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştı. - VARŞOVA

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