'Polis tutanağını sildireceğiz ' deyip 500 bin dolar istemişler - Haberler
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"Polis tutanağını sildireceğiz " deyip 500 bin dolar istemişler

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

SARIYER'de polisin baskın yaparak uyuşturucu kullanırken yakaladığı İran uyruklu Saeed K.(39)'nn evine giderek 500 bin dolar karşılığında polisin düzenlediği tutanığı yırttıracaklarını iddia edip para isteyen iki şüpheli gözaltına alındı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de polisin baskın yaparak uyuşturucu kullanırken yakaladığı İran uyruklu Saeed K.(39)'nn evine  giderek 500 bin Dolar karşılığında  polisin düzenlediği tutanığı yırttıracaklarını  iddia edip  para isteyen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin  istedikleri parayı pazarlık sonucu 170 bin dolara düşürdükleri, almaya geldikleri Esenyurt'ta bir kafetarya da gözaltına alındıkları öğrenildi. İran uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

İRAN'LI İŞ İNSANI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Sarıyer'de oturan İran uyruklu Saeed K. 29 Eylül 2021 tarihinde polise başvurarak kendisinden tehditle para istendiğini söyleyerek yardım istedi. Poliste verdiği ifadesinde bir kafeterya işlettiğini söyleyen Saeed K., bir süre önce polisin evine yaptığı baskında uyuşturucu kullanırken yakalandığını ve hakkında işlem yapıldığını söyledi. Bu olaydan kısa süre sonra evine gelen daha önceden tanıdığı iki kişinin " Bize 500 bin dolar verirsen polisin senin hakkındaki işlemi iptal ettiririz. Bizim tanıdıklarımız var. Bu parayı vermeszen seni sınır dışı edecekler." deyip tehdit ettiklerini söyledi. Şüphelilerin 500 bin dolar para istediğini anlatan Saeed K. "Onlara param olmadığını söyleyince pazarlık yaptıklar. Pazarlık sonucu 170 bin dolar para anlaştık. Parayı hazırlamak için onlardan süre isteyince evden ayrıldılar." dedi.

PARAYI ALMAYA GELDİKLERİ KAFETERYADA YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Saeed K.'ya şüphelileri telefonla arayarak parayı vermek için randevu vermesini istedi. Şüpheliler parayı Esenyurt'ta bulunan bir kafeteryaya isteyince operasyon için düğmeye basıldı. Polis şantaj parasının verileceği kafeterya da güvenlik önlemleri aldı. Saeed K.'nın yanına gelerek parayı isteyen şüpheliler,  seri numaraları alınmış parayı aldıktan hemen sonra  polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İran uyruklu Ali Razaeı K.(35) ile Mohammad javad M.(31) tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polis tutanağını sildireceğiz deyip 500 bin dolar istemişler

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri
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