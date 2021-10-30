PMPL Turkey 2.Sezon Finalleri ikinci günü ile devam ediyor!

PMPL Turkey, tam adı ile PUBG Mobile Pro League Turkey 2.sezonu kapsamında toplamda üç gün sürecek final aşaması, Cumhuriyet Bayramımız 29 Ekim Cuma gününde başlamıştı. 16 takımın mücadele ettiği finallerin heyecan dolu ilk gününü 1907 Fenerbahçe Espor, S2G Espor ve Fire Flux Esports ekipleri 67 puan ile zirvede bitirdi.

İlk gününde en çok skor alan beş ismi Rude, Savien, Kecth, Lutz ve Calse'nin oluşturduğu finallerin ikinci günü 30 Ekim Cumartesi günü saat 19: 00'da başlayacak. İlk gün öne çıkan takımların kar topu etkisi yaratabilmek içni mücadele edeceği gündeki karşılaşmaları PUBG Mobile Espor Türkiye YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

Toplamda üç günlük mücadelenin ardından genel sıralamada ilk 5 sırada yer alacak takımlar 45 bin dolar büyüklüğündeki ödül havuzundan en büyük payı almak ile birlikte PUBG Mobile Pro League – European Championship'e gitmek için gerekli olan bilete de sahip olacak.

PMPL Turkey 2.Sezon finallerinin ilk gününün ardından oluşan genel sıralamayı aşağıda görebilirsiniz.

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