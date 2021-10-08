Pırlanta tasarımcısı Gamze'nin katiline iyi hal indirimli cezayı Yargıtay onadı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da Hakkı Dündar'ın (58), pırlanta ve takı tasarımcısı Gamze Ceylan'ı (31) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, Yargıtay tarafından da onandı. Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, karara tepki göstererek " Mahkeme, maalesef ülkemizde 'kravat indirimi' dediğimiz indirime gitmiştir" dedi.

Pırlanta ve takı tasarımcısı Gamze Ceylan, 19 Temmuz 2018'de evli ve 4 çocuk babası emlakçı Hakkı Dündar tarafından İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, otomobilde başına tabancayla ateş edilip, öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Dündar, Ceylan ile ortak iş yaptıklarını, kendisine 750 bin lira borcu olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı ise Dündar'ın Ceylan'a saplantılı şekilde aşık olduğunu, kendisiyle görüşmesi için ailesiyle tehdit ettiğini ve bu durumun telefon yazışmalarında mevcut olduğunu söyledi.

Kararın kesinleşmesinin ardından konuşan Ceylan ailesinin avukatı Bostancı, davanın 'kasten öldürme' suçundan açıldığını hatırlatarak "Savcılık aşamasında olayın tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu söyledik ancak gerek yerel mahkeme gerek istinaf mahkemesi ve son olarak da Yargıtay tasarlayarak olmadığını düşünerek bir kanaat getirdi. Sonrasında iyi hal indirimi geldi. İyi hal indirimi, bir tutumdur. Dosyada sanık, iyi hali hak etmelidir. Sadece bir kravat, birtakım elbise giyme gibi nüanslarla mahkemede sanığın saygılı olduğu değerlendirmesine varmak iyi hal değildir. Mahkeme, maalesef ülkemizde 'kravat indirimi' dediğimiz indirime gitmiştir" dedi.