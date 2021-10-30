Phasmophobia Yeni Haritasında Slender Man Sizleri Bekliyor

Yeni gelen güncellemesiyle Phasmophobia, anılarımızın karanlık köşelerinde saklanan Slender Man'i tekrar karşımıza çıkarıyor.

Phasmophobia geliştiricisi Kinetic Games ürpertici içeriklerine ara vermeden yenilerini katmaya devam ediyor. Bu haftanın başında Cadılar Bayramı güncellemesi ile gelen versiyon dört yeni Hayalet, yeni Kabus zorluğu, önemli ayarlamalar ve yepyeni bir Akçaağaç Köşkü Kamp Alanı haritası ile oyunculara yepyeni bir korku deneyimi sunuyor. Tabii bu yeniliklerin arasında düşüncesi hoş ama varlığı pek de hoş olmayan bazı Sürpriz Yumurtalar da bulunmuyor değil.

Ormanlık alandaki yeni harita pek çok sırra ev sahipliği yaparken oyuncular her gün bu sırların daha fazlasını açığa çıkarıyor. Jason Voorhees'in iskele ucunda beliren maskesinden kabinin altındaki cesede kadar pek çok ufak detay korku atmosferinde bulunduğunuzu size sık sık hatırlatıyor. Fakat bunlardan en etkileyicisi ağaçlar arasında varlığıyla sizi rahatsız edecek olan o siyah beyaz silüet, Slender Man.

Reddit paylaşımıyla ortaya çıkan yeni Slender Man detayı yeni güncelleme ile gelmiş olmakla birlikte yalnızca bir korku dekorundan ibaret. Pek çok yerde belirebilen ve genellikle aynı yerde iki kez ortaya çıkmayan Slender Man oyunculara mental zarar harici herhangi bir saldırıda bulunmuyor ve maç sırasında hareket etmiyor. Kendisini bulmak için Akçaağaç Köşkü haritasının sınırlarında dolaşmanız ve gözünüzü dört açmanız yeterli.

Yeni güncellemenin nimetlerini tatmak isterseniz Cadılar Bayramı indirimi kapsamında Phasmophobia fiyatı yalnızca 19,55 TL.

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