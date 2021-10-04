Peri Ispartalı kimdir? Peri Ispartalı hayatı ve biyografisi! Peri Ispartalı kaç yaşında, nereli?

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PERİ ISPARTALI KİMDİR?

Peri Ispartalı, Galatasaray takımında oynayan Oğulcan Çağlayan'ın sevgilisi Peri Ispartalı 23 yaşındadır.Instagram'da "perispartali" kullanıcı adı ile paylaşım yapan genç avukatın yaklaşık 30 bin takipçisi bulunuyor.

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