Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları kapsamında, yer tahsisi yapıldı

EDİRNE (DHA) - TÜRKİYE'nin Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilecek modernizasyon çalışmaları kapsamında mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresi'ne ait olan 14 bin 518 metrekarelik alan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredildi.

Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı'nın genişletilmesi için ilk somut adım atıldı ve gümrük kapısı yanında İl Özel İdaresi'ne ait 14 bin 518 alan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredildi. Edirne İl Genel Meclisi'nde düzenlenen toplantıda, modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, ihalenin 3 Kasım'da yapılacağını ifade etti. Kınık, Pazarkule'deki projenin Edirne'ye ve Türkiye'ye yakışan bir çalışma olacağını belirtti.

Meclis, ayrıca İl Özel İdaresi'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki 14 bin 518,20 metrekarelik arsanın, Pazarkule Gümrük Sahası'nın genişletilmesi çalışması için Ticaret Bakanlığı'na 25 yıllığına tahsisini görüştü. Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Genel Meclisi'nin mevcut arsa ile ilgili 1 ay önce aldığı kararı hatırlatırken; Kapıkule'deki arsa ile takas edilmesi kararının iptalini Meclis onayına sundu. Meclis, takas kararının iptalini oy birliğiyle kabul etti. Kararın iptal edilmesi üzerine Geçmiş, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki 14 bin 518,20 metrekarelik arsanın Ticaret Bakanlığı'na 25 yıllığına tahsisini Meclis onayına sundu. Meclis, kararı oy birliğiyle kabul etti.