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Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı Otomobil ile çarpışan minibüsteki zeytinler yola saçıldı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, çarpışan araçların birinde bulunan zeytinler yola saçıldı.

BİLECİK (İHA) - Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Otomobil ile çarpışan minibüsteki zeytinler yola saçıldı

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, çarpışan araçların birinde bulunan zeytinler yola saçıldı.

Kaza ; Gölpazarı-Yenipazar karayolu Gökçeler köyü yol ayrımında meydana geldi. Gölpazarı'ndan Yenipazar'a zeytin satmaya giden Hüseyin A.'nın kullandığı 16 FCD 06 plakalı minibüs, tali yoldan anayola kontrolsüz çıkan Yakup Ş.'nin (71)kullandığı 41 AGD 046 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralarının hayatı tehlikesi bulunmazken, minibüsteki zeytinler yola saçıldı.

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Son Dakika Haberleri
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