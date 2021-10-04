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Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel
Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

İstanbul'da Pati Gönüllüleri, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü için iyilik hareketi başlatarak Patibüs ile binlerce sokak kedisini besledi.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da Pati Gönüllüleri, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü için iyilik hareketi başlatarak Patibüs ile binlerce sokak kedisini besledi.

Oyuncu Deniz Işın ve Pati Gönüllüleri, dört günlük süren bir etkinlikle sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dokundu. Kediler için belli noktalara kedi evleri kuran gönüllüler, 12 farklı noktada besleme alanı kurdu. Veteriner hekimi ve gönüllüleriyle birlikte ikinci kez yola çıkan gezici araç Patibüs, İzmir ve İstanbul'da 4 gün boyunca sokak kedilerini besledi.

'Siz de kapınızın önüne bir kap mama ve bir kap su koyun' diyerek iyilik hareketini yaymayı hedefleyen gönüllüler, Göktürk Hayvanseverler Derneği Barınağı'nı da ziyaret edip köpeklere mama verdi. Zorlu kış koşulları gelmeden olabildiğince çok hayvanın hayatına dokunmayı amaç edinip kedi evleri kuran gönüllüler, çalışma yaptıkları alanlarda vatandaşlara da bilgi vererek Pati Gönüllüleri Ailesi ile bir toplumsal farkındalık hareketi başlattı.


Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Pati Gönüllüler, ve ünlü oyuncu Işın, sokak kediler için yola çıktı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Son Dakika Haberleri
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