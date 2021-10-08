Papara SuperMassive Blaze PUBG Mobile takımında ayrılık!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından Papara Supermassive Blaze, PUBG Mobile Female oyuncusu Lara "Lara" Tarhanacı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla taraftarları ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon tarafından yapılan paylaşımda, Lara Tarhanıca'ya verdiği emekler için teşekkür edildi ve kariyerlerinin geri kalanı için başarı dilekleri iletildi.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Lara "Lara" Tarhanacı'ya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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