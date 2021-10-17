Pandemiyle işsiz kalan Hindistanlı evsizlere gönüllüler yardım ediyor

Hindistanın başkenti, Yeni Delhi'de bir grup gönüllü 16 Ekim cuma günü, evsizler için yemek dağıttı.

Şehirde, çoğunluğu günlük yevmiyeli işçi olarak çalışan ve pandemi sürecinde işsiz kalan evsizlere, gönüllüler yardım ediyor.

Hindistan, 116 ülkenin incelendiği Küresel Açlık Endeksi (GHI) 2021 raporunda 94. sıradan 101. sıraya gerileyerek komşuları Pakistan, Bangladeş ve Nepal'in arkasında kaldı.

İrlandalı Concern Worldwide ve Alman Welthungerhilfe kuruluşları tarafından hazırlanan raporda, Hindistan'daki açlık düzeyi "endişe verici" olarak nitelendirildi.

Küresel ölçekte açlık ve yetersiz beslenmeyi takip eden Küresel Açlık Endeksi'nin web sitesinden yapılan açıklamada, Çin, Brezilya ve Kuveyt'in de aralarında olduğu GHI puanı 5'ten az olan 18 ülkede açlık sorununu "düşük" seviyede görüldüğü kaydedildi.

Ülkenin GHI puanı 2000 yılında 38,8 olarak kaydedilirken, 2012-2021 döneminde 28,8-27,5 aralığında seyrettiği görülüyor.