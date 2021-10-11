Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu

Bültenler - Haberler | Güncel
Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu

6. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Menteşe'de sahne alan güçlü yorumcu Edip Akbayram'ın şarkılarına binlerce Menteşeli hep bir ağızdan koro halinde eşlik etti.

Geceye sözleri Nazım Hikmet'e ait "güzel günler göreceğiz çocuklar" ile sözleri Sabahattin Ali'ye ait "aldırma gönül" şarkıları damga vurdu.

Binlerce Menteşelinin alanı doldurduğu konserde sahneye çıkan Türkü Akbayram Zülfü Livaneli'nin "sevda değil" şarkısını babası ile birlikte seslendirdi. Menteşeliler, sanatçı Edip Akbayram'ın sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

6. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği anısına Edip Akbayram'a plaket takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Edip Akbayram Türkiye'nin en güçlü seslerinden en güçlü yorumcularından.Küçüklüğümüzden beri onun şarkılarını dinledik onun şarkılarıyla büyüdük. Burada olması bizim için çok anlamlı. Pandemi, orman yangınları derken bu şenlik morallerimizi biraz düzeltti.Şenliklerimize katıldığınız ve bugün burada bir arada olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yolumuz aydınlık, rehberiniz Mustafa Kemal Atatürk olsun. Sizleri çok seviyorum." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Edip Akbayram'ın kitlelere mal olmuş şarkısı güzel günler göreceğiz çocuklar şarkısına dem vurarak, "O güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Ata'mızın bize gösterdiği yolda hep beraber yürüyeceğiz." dedi.

Konserde Edip Akbayram'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Burak Sergen Mustafa Keser
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergio Perez Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 09:24:47. #1.17#