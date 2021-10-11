Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu

Geceye sözleri Nazım Hikmet'e ait "güzel günler göreceğiz çocuklar" ile sözleri Sabahattin Ali'ye ait "aldırma gönül" şarkıları damga vurdu.

Binlerce Menteşelinin alanı doldurduğu konserde sahneye çıkan Türkü Akbayram Zülfü Livaneli'nin "sevda değil" şarkısını babası ile birlikte seslendirdi. Menteşeliler, sanatçı Edip Akbayram'ın sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

6. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği anısına Edip Akbayram'a plaket takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Edip Akbayram Türkiye'nin en güçlü seslerinden en güçlü yorumcularından.Küçüklüğümüzden beri onun şarkılarını dinledik onun şarkılarıyla büyüdük. Burada olması bizim için çok anlamlı. Pandemi, orman yangınları derken bu şenlik morallerimizi biraz düzeltti.Şenliklerimize katıldığınız ve bugün burada bir arada olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yolumuz aydınlık, rehberiniz Mustafa Kemal Atatürk olsun. Sizleri çok seviyorum." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Edip Akbayram'ın kitlelere mal olmuş şarkısı güzel günler göreceğiz çocuklar şarkısına dem vurarak, "O güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Ata'mızın bize gösterdiği yolda hep beraber yürüyeceğiz." dedi.

Konserde Edip Akbayram'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

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