Otomobilin çarptığı 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Araban-Besni karayolunda meydana geldi. Araban ilçesi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 6 çocuk babası Vakkas Demirkapı (75), Gaziantep istikametinden Adıyaman'ın Besni ilçesine istikametine gitmekte olan Adem A. yönetimindeki 27 Z 0148 plakalı Fiat marka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP