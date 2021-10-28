Otomobil dereye düştü: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Uzuntarla Mahallesinde meydana geldi. S.T. İdaresindeki 41 AFV 089 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik yükseklikten dereye düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü S.T. ile beraberindeki M.T. ve H.K.?yı sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.