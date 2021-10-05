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Otomobil 80 metreden düştü, emniyet kemeri takılı sürücü yaralı kurtuldu

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Otomobil 80 metreden düştü, emniyet kemeri takılı sürücü yaralı kurtuldu

BİLECİK'in İnhisar ilçesinde sürücü A.Z.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

BİLECİK'in İnhisar ilçesinde sürücü A.Z.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Otomobilin ters döndüğü kazada, emniyeti kemeri takılı olan A.Z. yaralandı.

Kaza, dün gece 22.00 sıralarında İnhisar ilçesine bağlı Samrı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücü A.Z. kullandığı 26 RN 506 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 80 metreden dere yatağına düşen otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü A.Z. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ters dönen araçtan çıkarılan A.Z. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada araç sürücüsü A.Z.'nin emniyet kemerinin takılı olmasının hayatını kurtardığı belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Otomobil 80 metreden düştü, emniyet kemeri takılı sürücü yaralı kurtuldu

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