BATMAN (İHA) - - Batman oto tamircilerinden araç sahiplerine kış bakımı uyarısı

BATMAN - Batman'da oto tamir ustası Barış Can araç sahiplerini kış bakımlarına karşı uyardı. Can, "Kış geliyor, küçük masraflardan kaçarak büyük masraflara neden olabilirsiniz" dedi.

Soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte Batman sanayisinde hareketli günler yaşanmaya başlandı. Araçlarının kışlık bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar, oto tamircilerin yolunu tuttu. Batman'da oto tamir ustaları yaklaşan kış mevsimi öncesi araçlarının bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı. Batman sanayisinde oto tamir ustası Barış Can "Kışın mutlaka aracın bakımlarını yaptırmanız lazım. Yani küçük masraflardan kaçarak büyük masraflara yol açabilirsiniz. Antifrizini mutlaka değiştirmeniz lazım. Yağ bakımlarına bakmanız lazım. Merdivenaltı yağlar çoğalmış. Güvenilir yerlerde almanız sizin için daha iyi. Yani sahte konulduğu zaman motor bile zarar görebiliyor, motor kitleniyor. Yani her yerde sahte yağlar çoğalmış, dikkat etmeliler. Araç yağ eksiltmeye başlıyor. Yağ eksiltince ve sürücü bunun farkına varmazsa motor maddi hasar görüyor. Yani 20 bin 30 bin arası hasarlar görebiliyorlar. Antifriz hem pas hem kireci hem de donmayı engelliyor. Eğer antifriz konmazsa araç donarsa blöf çatlatır. Blöf çatlatırsa da sandık motor getirmeleri gerekiyor. Bunun için mutlaka bakımlarını yaptırmaları gerekiyor kış ayına girmeden. Hem antifrizini hem yağını bir de bütün filtrelerine bakmaları gerekiyor. Blöf filtresi pandemiden dolayı sürekli değişmesi daha iyi olur. Çünkü havadan gelen pisliği o tutuyor. Eğer değiştirmedikleri sürece o pis tozu dumanı içeriye veriyor. Onu araç içindeki yolcular çekiyor. Onlar için zararlı. Yani sürekli değiştirmeleri gerekiyor. Bunu çok uygun fiyata söylüyorlar. Hani hiç olmayacak fiyatlara değiştiriyorlar. Onların nedeni hem Çin malı filtre kullanmaları hem de merdiven altı, aynı marka aynı kutu ama merdivenaltı. Bizim bayiden geliş fiyatının yarısına değiştiriyorlar. Merdivenaltı olduğu için motor zarar görüyor. Bunda bir muhatap bile bulamıyorlar. Orijinal kullandın mı muhatabın var bayiden her türlü hak talep edebilirsin. Ama merdivenaltı olduğu için kimseden bir hak talep edemiyorsun. Bazen müşterilerde de oluyor. Müşteriler geliyor diyor işte ben yağ filtresini, hava filtresini, mazot filtresini değiştirdim. Söktüğümüzde durumları çok kötü. Değiştirdim deyip değiştirmedikleri de çok oluyor. Yani o yüzden uygun fiyata geliyor" dedi.