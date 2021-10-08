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Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz, Ahmet Cevdet Paşa Salonundaki toplantıda, il genelinde planlanan 157 projeden 26'sının tamamlandığını söyledi.

Projelerden 80'inin devam ettiğini, 21'inin ihale aşamasında olduğunu aktaran Yılmaz, 30'una da çeşitli nedenlerle başlanamadığını belirtti.

Bu yıl projelere 1 milyar 360 milyon 718 bin lira ödenek ayrıldığını dile getiren Yılmaz, "Bu ödenekten 666 milyon 26 bin lira harcama yapılarak yüzde 49 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda baktığımızda en büyük harcamaların yüzde 44,8'lik pay ile ulaştırma, haber leşme sektörüne, yüzde 35,2'lik pay ile sağlık sektörüne ve yüzde 9'luk pay ile eğitim sektörüne yapıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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