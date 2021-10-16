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Osmaniye'de "Üretim ve Lezzet" şenliği

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | Kültür Sanat

Osmaniye'de "Üretim ve Lezzet" şenliği 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında Bahçe Ziraat Odası ve Bahçe Kadın Kooperatifi tarafından "Üretim ve Lezzet" şenliği düzenlendi 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında Bahçe Ziraat Odası ve Bahçe Kadın...

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de "Üretim ve Lezzet" şenliği

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında Bahçe Ziraat Odası ve Bahçe Kadın Kooperatifi tarafından "Üretim ve Lezzet" şenliği düzenlendi

OSMANİYE - 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında Bahçe Ziraat Odası ve Bahçe Kadın Kooperatifi tarafından "Üretim ve Lezzet" şenliği düzenlendi.

Bahçe Ziraat Odası ve Bahçe Kadın Kooperatifi tarafından organize edilen 'Üretim ve Lezzet' şenliği Osmaniye, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen kadın kooperatiflerinin katılımıyla gerçekleşti. Yöresel ürünlerin sergilendiği şenlikte stantları gezen Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindeki protokol mensupları stantlarda yer alan ürünler hakkında bilgi aldı. Stantların gezilmesinin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden şenlikte Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve Vali Erdinç Yılmaz birer konuşma yaptı.

Şenliğin üretim ve eğitim amaçlı olduğunu ifade eden Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, "15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle yapmış olduğumuz bu program kadın, tarım, üretim ve eğitim amaçlıdır. Umarım hepimiz gerçekten eğitime, kadına, gıdaya çok daha önem veririz çünkü karşımızda çok ciddi bir şekilde iklim krizi var" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Erdinç Yılmaz ise, bahçe ilçesinde üretile ürünlerin her birinin ayrı lezzet ve tat olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından şenlik çeşitli yöresel oyunlarının sergilenmesiyle devam etti.

Osmaniye'de Üretim ve Lezzet şenliği

Osmaniye'de Üretim ve Lezzet şenliği

Osmaniye'de Üretim ve Lezzet şenliği

Osmaniye'de
İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Osmaniye'de 'Üretim ve Lezzet' şenliği - Haberler
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