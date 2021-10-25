Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarı Osmaniyeli vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor

OSMANİYE (Bültenler) - 22 Ekim Cuma günü kapılarını kitapseverlere açan Osmaniye Belediyesi 5. Kitap Fuarı ilk üç günde 25 bin kişiyi ağırladı. Kitap fuarında her gün sevilen yazarlar söyleşi programları ve imza günlerinde okuyucularıyla buluşuyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında fuar alanına HES kodu ve maske takarak giren vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek ihtiyacımız olan bu fuarı düzenledikleri için Osmaniye Belediyesi ve Başkan Kadir Kara'ya teşekkürlerini ilettiler.

Ayrıca bulaşı riskini ortadan kaldırmak için fuar alanı ve söyleşi salonu belediye ekiplerince her gün düzenli olarak dezenfekte yapılıyor.

Fuarla ilgili düşüncelerini aktaran Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Hemşerilerimizin kitap fuarımıza olan muhteşem ilgisi bizleri şehrimiz adına ziyadesiyle memnun ediyor. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin fuara ve kitaplara olan yakın ilgisi bizleri ayrıca sevindiriyor. 31 Ekim'e kadar hizmet verecek olan fuarımıza katkı ve katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor herkesi fuarımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz." İfadelerini kullandı.

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