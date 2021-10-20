Osmangazi'de metrûk binalar bir bir yıkılıyor - Haberler
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Osmangazi'de metrûk binalar bir bir yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Osmangazi'de metrûk binalar bir bir yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi'nde madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirlenen metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi'nde madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirlenen metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerini tedirgin eden metrük binaların yıkımını sürdürüyor. İlçedeki metrük binaları tek tek tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, son olarak Ovaakça Eğitim Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde yer alan metrük binayı yıktı. Yıkım sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tedbirler alındı.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metrük binaların, yürürlükteki mevzuata göre yıkımlarının devam edeceğini söyledi. - BURSA

Osmangazi'de metrûk binalar bir bir yıkılıyor

Osmangazi'de metrûk binalar bir bir yıkılıyor

Osmangazi'de metrûk binalar bir bir yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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