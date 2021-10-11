Ömer Ziya GÖKTUĞ kimdir? Ömer Ziya GÖKTUĞ kaç yaşında, nereli? Ömer Ziya GÖKTUĞ hayatı ve biyografisi!

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ÖMER ZİYA GÖKTUĞ KİMDİR

1953 Yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İlk ve Orta tahsilini İstanbul'da yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk eğitimi aldı. Üniversite yıllarında iş hayatına girdi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İnşaat,Sanayi yakıtı bayiliği,Tekstil ürünleri ticareti yaptı.

1979 yılında BURSANTEKS firması ile Tekstil ve ev gereçleri toptan-perakende pazarlama işine girdi.

1982 yılında Tekstil alanındaki ilk Sanayi yatırımı olan GÖKTUĞ BRODE A.Ş.'yi kurdu. Brodeli ev tekstili üretim ve iç- dış satım işleri yaptı.

1989'da GÖKTUĞ TEKSTİL A.Ş. ile ikinci sanayi yatırımını yaptı. İplik büküm-dokuma-brode-konfeksiyon entegrasyonlu olarak Tekstil sektöründeki yatırımları geliştirdi.

1990 yılında GÖKTUĞ İNŞAAT A.Ş.'yi kurdu. Arazi derleme,proje geliştirme,inşaat alanlarında özgün projeler geliştirerek hayata geçirdi.

1992'de GÖKTUĞ YAYINCILIK A.Ş. ve GÖKTUĞ HABER AJANSI L.T.D. kuruluşları ile medya sektörüne girdi.

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