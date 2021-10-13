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Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kim? Öldürme Arzusu filmi konusu, oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!

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Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kim? Öldürme Arzusu filmi konusu, oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Öldürme Arzusu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Öldürme Arzusu konusu, özeti ve Öldürme Arzusu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Öldürme Arzusu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldürme Arzusu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldürme Arzusu filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldürme Arzusu konusu nedir, Öldürme Arzusu oyuncuları kimler ve Öldürme Arzusu özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir travma cerrahı olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Eli Roth Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Jack Kesy, Kirby Bliss Blanton

Tür: Aksiyon, Suç, Drama Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yapım Yılı: 2017 (107 dk)

Vizyon Tarihi : 16 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Joe Carnahan, Brian Garfield

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Haber: Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kim? Öldürme Arzusu filmi konusu, oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti! - Haberler
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