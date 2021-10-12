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Okullarımızda Yerinde Aşı Uygulaması Başladı

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Okullarımızda Yerinde Aşı Uygulaması Başladı

Yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime başlayan okullarımızda yerinde aşı uygulaması başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime başlayan okullarımızda yerinde aşı uygulaması başladı. Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi ile başlayan uygulama kapsamında 35 öğrencimiz 1. Doz aşılarını olarak toplum sağlığına katkıda bulundular. Bugün gerçekleştirilen aşı etkinliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde aşı standı kuruldu. Sağlık görevlileri ve eğitimcilerin nezaretinde gerçekleşen aşı etkinliği kapsamında, kendileri ve ailelerinin onayıyla 35 öğrencimiz 1. Doz aşı oldu. Aşı uygulaması öncesi sağlık görevlileri tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Aşının önemine dikkat çekilen bilgilendirmede öğrencilerin aşı olarak sadece kendilerini değil ayrıca aileleri ve çevrelerini de koruyacakları ifade edilerek, toplumun dinamik gücü ve geleceği inşa edecek bireyler olan gençlerin, daha sağlıklı bir hayat için aşılarını geciktirmeden yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

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