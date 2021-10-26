İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı

Şişli Okmeydanı'nda, asayiş denetimi yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, şüpheli araçlar aranırken, sürücü ve yolculara GBT sorgusu yapıldı.

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Okmeydanı'nda geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri