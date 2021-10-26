İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı - Haberler
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İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Okmeydanı'nda geniş çaplı asayiş denetimi yapıldı. Semte tüm giriş çıkışların özel harekat polisleri tarafından kapatıldığı denetimde, sürücü ve yolculara GBT sorgusu yapıldı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm araçlar didik didik arandı.

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Şişli Okmeydanı'nda, asayiş denetimi yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, şüpheli araçlar aranırken, sürücü ve yolculara GBT sorgusu yapıldı.

OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Okmeydanı'nda geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu.

OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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