Oğuzhan'ın öldüğü kazada 112'yi aramayan sürücünün dayısı muhtarlıktan uzaklaştırıldı

MENTEŞE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Oğuzhan Kemçin'in (17) bisikletine otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Mestan Göksal (28) ile olay yerine gidip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadığı ileri sürülen Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güner, kaymakamlık tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Güner'in sürücü Göksal'ın dayısı olduğu öğrenildi.

Kaza, 7 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, Muğla-Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mestan Göksal idaresindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Oğuzhan Kemçin'in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kemçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemçin'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, sürücü Göksal ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi. Öte yandan Menteşe Kaymakamlığı da Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güler hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kaymakamlık soruşturmasının ardından Kemçin'in ailesine gönderilen yazıda, "İçişleri Bakanlığı makamına elektronik posta yoluyla göndermiş olduğunuz 23 Temmuz 2021 tarihli iletide, belirtilen konuyla ilgili, Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güner hakkında kaymakamlığımızca gerekli inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu, Menteşe Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu'nun 19 Ekim tarih ve 18 sayılı kararıyla Bayram Güner, yeni bir karar alınıncaya kadar 21 Ekim tarihinde muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış olup, ayrıca hakkında görevi ihmal iddiasıyla ilgili 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme başlatılmıştır" denildi.