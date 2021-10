NVIDIA GeForce Now bu hafta New World ve 8 yeni oyunu daha kütüphaneye ekliyor

Bu haftaki GeForce Now, RTX 3080 performanslı yayın desteği eklemek için son atılımını gerçekleştirdi. GeForce Now kütüphanesine daha fazla oyun eklendi.

GeForce Now, kütüphanesi sürekli büyütüyor. Oyunlar her hafta piyasaya sürülmeye devam ediyor. GeForce Now üyeleri, Amazon'un yeni oyunu New World'ü kütüphanelerinde indirip oynanabilecek. Kütüphaneye New World'de dahil olmak üzere 9 yeni oyun ekleniyor.

GeForce Now, yeni eklenen RTX 3080 üyeliğini bugünden itibaren bir haftalık hediyelerle sunacak. İlgilenen oyuncular 21-28 Ekim tarihleri arasında her gün destansı ganimeti kazanma şansı için NVIDIA'nın sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

NVIDIA GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE EKLENENLER

Disciples: Liberation (Steam ve Epic Games Store)

ELYON (Steam)

Riders Republic (Ubisoft Connect)

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration (Epic Games Store)

Sword and Fairy 7 ( Steam)

The Forgotten City (Steam ve Epic Games Store)

Legend of Keepers (Steam ve Epic Games Store)

New World (Steam)

Townscaper (Steam)

