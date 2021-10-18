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Nurgül Beyhan kimdir? Nurgül Beyhan olayı nedir? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim?

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Nurgül Beyhan kimdir? Nurgül Beyhan olayı nedir? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim?

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert programın sıkı takipçileri Nurgül Beyhan kimdir? Nurgül Beyhan olayı nedir? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? sorularını merak ediyor.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert vatandaşlarımız tarafından araştırılmakta. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert programın sıkı takipçileri Nurgül Beyhan kimdir? Nurgül Beyhan olayı nedir? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? sorularını merak ediyor. Peki, Nurgül Beyhan kimdir? Nurgül Beyhan olayı nedir? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? İşte detaylar...

NURGÜL BEYHAN OLAYI NEDİR? KATİL KİM?

Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Nurgün Hanım'ın kayınvalidesi Raziye Hanım konuştu. Raziye Hanım, korkudan gelinine bir şey diyemediğini söyleyip gelininin huyunun iyi olmadığını, hep gezdiğini, gelininin kayınpederini dövmeye kalktığını, saygısız olduğunu, hala nasıl sabır ettiğini merak ettiğini belirtti. Raziye Hanım, evdeki asansörün söküldüğünü, satmak için söküldüğünü, torunu Ali'nin zaten kaç defa evdeki bilgisayarı, televizyonu götürdüğünü, sürekli annesine saldırdığını, bu cinayeti de gelininin oğlu Ali'nin yaptığını, başka kimsenin yapamayacağını söyledi. Nurgül Beyhan'ın görümcesi konuştu. Senem Hanım, babası Fransa'dan gelince bile Ali'yi almayalım eve dediğini, annesine çok çektirdiğini, yüzünü bile görmek istemediğini, babasının son bir şans verelim dediğini anlattı. Müge Anlı, Senem Hanım'ın da kaçıp canını kurtarmasını isteyip Ali'nin tedavi görmesi gerektiğini, zorla kimseye bu şeylerin içirilmediğini vurguladı. Cinayete kurban giden kadının eşi canlı yayında... Yaşar Bey, kardeşinin eşini bilerek vurduğuna inanmadığını ama sonuçta vurduğunu, oğlunun da kardeşini öldürmüş olduğunu ama ailesinin eşin ile barışma demediğini söyledi. Yaşar Bey stüdyoya annesinin "Gelinim benden 5000 Euro istedi, sevgilimle tatile gideceğim dedi" söylemi için geldiğini, kendisinin kimsenin iffeti için hiçbir zaman bir şey demediğini, annesinin kendisine de "Yusuf'a sahip çık" dediğini, kendisinin bir şey yapamadığını, Yusuf'u takmayın ama önleminizi alın dediğini belirtti.

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Haber: Nurgül Beyhan kimdir? Nurgül Beyhan olayı nedir? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? - Haberler
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