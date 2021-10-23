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Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybettiANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), hastanedeki nöbetinin ardından otomobili ile evine giderken, yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

ANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), hastanedeki nöbetinin ardından otomobili ile evine giderken, yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç doktorun annesi Yasemin Şen, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

Haber -Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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