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Nizip'te eğitim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te eğitim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Nizip'te öğrenci, öğretmen ve velilerin daha güvenli bir ortamda eğitimlerinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Şahin, eğitim yılının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için okul çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise öğrencilerin trafikte sorunsuz bir şekilde evlerinden okullarına gitmelerinin temel öncelikleri olduğunu kaydetti.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nizip'te eğitim yılı güvenlik toplantısı yapıldı - Haberler
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