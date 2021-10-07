Nizip'te eğitim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Nizip'te öğrenci, öğretmen ve velilerin daha güvenli bir ortamda eğitimlerinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Şahin, eğitim yılının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için okul çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise öğrencilerin trafikte sorunsuz bir şekilde evlerinden okullarına gitmelerinin temel öncelikleri olduğunu kaydetti.