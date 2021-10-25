Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözleri! Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok dinle! Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözü! - Haberler
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Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözleri! Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok dinle! Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözü!

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Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözleri! Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok dinle! Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözü!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Nil Karataş'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Öyle Bi Dünya Yok şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Nil Karataş - Öyle Bi Dünya şarkı sözleri! Nil Karataş - Öyle Bi Dünya dinle! Öyle Bi Dünya şarkı sözü! nelerdir? İşte detaylar...

Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Öyle Bi Dünya şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Nil Karataş'ın Öyle Bi Dünya Yok şarkısının sözleri...

Aşkın kanunu belli

Giden giderse unutursun

Sende terkedilen o kalbi

Bi başkasında avutursun

Öyle bi dünya yok

Sonu baştan belliydi

Ne yaptık

Ne günah işledik

Allah belamızı verdi

Senide benide yaralar aşk

Kim hayır gördü

Bizmi görücez

Ya hayat sorunun ne benimle

Hep hayırsızamı rast gelicez

Senide benide yaralar aşk

Kim hayır gördü

Bizmi görücez

Sonunu bilirim hep aynı

Ayrılıp aşklara küfür edicez

Söz - müzik: Zülfi Badalov

Düzenleme: Celil Yavuz

Mix & Mastering:Celil Yavuz

Yönetmen: Ecem Gündoğdu

Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu

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