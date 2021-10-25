Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözleri! Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok dinle! Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Nil Karataş'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Öyle Bi Dünya Yok şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Nil Karataş - Öyle Bi Dünya şarkı sözleri! Nil Karataş - Öyle Bi Dünya dinle! Öyle Bi Dünya şarkı sözü! nelerdir? İşte detaylar...
Nil Karataş - Öyle Bi Dünya Yok şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Öyle Bi Dünya şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Nil Karataş'ın Öyle Bi Dünya Yok şarkısının sözleri...
Aşkın kanunu belli
Giden giderse unutursun
Sende terkedilen o kalbi
Bi başkasında avutursun
Öyle bi dünya yok
Sonu baştan belliydi
Ne yaptık
Ne günah işledik
Allah belamızı verdi
Senide benide yaralar aşk
Kim hayır gördü
Bizmi görücez
Ya hayat sorunun ne benimle
Hep hayırsızamı rast gelicez
Senide benide yaralar aşk
Kim hayır gördü
Bizmi görücez
Sonunu bilirim hep aynı
Ayrılıp aşklara küfür edicez
Söz - müzik: Zülfi Badalov
Düzenleme: Celil Yavuz
Mix & Mastering:Celil Yavuz
Yönetmen: Ecem Gündoğdu
Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu